Meloni riceve Zelensky e la moglie Olena alla conferenza per la ricostruzione dell' Ucraina a Roma

Roma si anima di speranza e solidarietà con l'arrivo di Zelensky e della sua consorte Olena alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Al centro dell’attenzione internazionale, la capitale italiana si prepara a fare la sua parte in un progetto di rinascita che coinvolge tutta Europa. Un momento di grande significato che promette di tracciare nuove strade per la ricostruzione e la pace. La storia sta per essere scritta, e Roma è protagonista.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 Si svolge alla Nuvola di Fuksas all'Eur la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma, ecco l'arrivo dei leader. Ecco l'arrivo del Presidente ucraino Zelensky con la moglie Olena. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni riceve Zelensky e la moglie Olena alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma

In questa notizia si parla di: roma - zelensky - moglie - olena

Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina - In un momento di grande tensione internazionale, Zelensky si reca a Roma, incontrando il Papa, Mattarella e Meloni, per rafforzare il sostegno globale all’Ucraina.

#Ucraina, #Zelensky atterrato a Roma con la moglie Olena Vai su X

? Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla first lady Olena, è atterrato a Roma, dove incontrerà Papa Leone XIV e parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione del suo Paese devastato dalla Vai su Facebook

Zelensky a Roma con la moglie Olena alla Conferenza per ricostruire l'Ucraina; Ucraina, Zelensky atterrato a Roma con la moglie Olena; Ucraina, Zelensky atterrato a Roma con la moglie Olena.

Meloni riceve Zelensky e la moglie Olena alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma - Si svolge alla Nuvola di Fuksas all'Eur la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma, ecco l'arrivo dei leader. Lo riporta ilgiornale.it

Meloni accoglie Zelensky a Roma, l'abbraccio con il leader ucraino - Nvidia sul tetto del mondo, è la prima a valere 4 mila miliardi: più di Apple e Microsoft (e del Pil della Francia). Riporta msn.com