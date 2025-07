LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Healy prova ad anticipare i compagni di fuga

Oggi nel Tour de France 2025 si anima la corsa: Ben Healy tenta l’impresa solitaria, guadagnando terreno e sfidando i favoriti. La battaglia per la maglia gialla si infiamma, con grandi aspettative su Pogacar e Van der Poel. Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione in diretta, perché questa tappa promette colpi di scena fino all’ultimo chilometro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Sarà dura andare a riprendere Ben Healy. L’irlandese scappa via guadagnando 50 secondi rispetto agli ex compagni di fuga. 16:27 A meno di clamorose accelerate del gruppo o crolli improvvisi dei battistrada Tadej Pogacar cederà la maglia gialla a Mathieu van der Poel. 16:24 Conclusa la discesa, la strada torna dolcemente a salire fino all’avvio del penultimo GPM previsto. Tra pochi km infatti l’inizio di Côte de Saint-Michel-de-Montjoie (3.7 km al 4,5% e punte all’11,2%). 16:21 Continua a spingere l’irlandese, il cui margine di vantaggio sfiora adesso i 30 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Healy prova ad anticipare i compagni di fuga

