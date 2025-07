Ponte di Paderno d’Adda Terzi | Procedure più veloci con il commissario straordinario

Il nuovo ponte di Paderno d’Adda e il potenziamento ferroviario della linea Milano-Mortara rappresentano investimenti strategici per la Lombardia, ora accelerati grazie alla nomina di un Commissario straordinario. Tempi più rapidi e procedure semplificate permetteranno di realizzare queste opere fondamentali per il territorio, contribuendo a migliorare la mobilità e lo sviluppo regionale. Un passo importante che l’assessore Claudia Maria Terzi ha accolto con entusiasmo, promuovendo un futuro più connesso e sostenibile.

Tempi ridotti per la realizzazione di opere strategiche in Lombardia, come il potenziamento ferroviario della linea Milano-Mortara e il nuovo ponte di Paderno d’Adda, grazie alla nomina di un Commissario straordinario nell’ambito degli emendamenti al DL (Decreto-legge) Infrastrutture approvati alla Camera de Deputati. Notizia accolta con favore dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Ponte San Michele tra Paderno e Calusco d’Adda “Si accorceranno i tempi per realizzare il nuovo ponte stradale e ferroviario di Paderno d’Adda – dichiara Terzi – grazie alla nomina di un Commissario straordinario: sono molto soddisfatta che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini abbia accolto la richiesta di Regione Lombardia inserita tra le misure straordinarie del Decreto-legge Infrastrutture, approvate oggi alla Camera dei deputati, e anticipata in occasione dell’avvio del Dibattito Pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ponte di Paderno d’Adda, Terzi: “Procedure più veloci con il commissario straordinario”

