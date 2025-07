Dexter | resurrection conquista un punteggio da record su rotten tomatoes dopo 19 anni

momento, il ritorno di Dexter si conferma un successo straordinario, catturando l’attenzione degli spettatori e della critica. Con un punteggio da record su Rotten Tomatoes, questa nuova avventura riaccende l’interesse verso il celebre serial killer, dimostrando che il suo fascino non si è mai spento. La domanda ora è: sarà all’altezza delle aspettative e saprà sorprendere anche i fan più affezionati?

il ritorno di dexter: resurrection conquista il pubblico con un punteggio record su Rotten Tomatoes. Il nuovo capitolo della celebre saga di Dexter ha fatto il suo debutto, ottenendo un risultato senza precedenti su Rotten Tomatoes. La serie Dexter: Resurrection rappresenta la quarta produzione a espandere l’universo del serial killer più famoso degli anni 2000, seguendo le recenti produzioni Dexter: New Blood e Dexter: Original Sin. In questo articolo vengono analizzati i dati di ricezione critica e le caratteristiche principali di questa nuova stagione. l’accoglienza critica e i punteggi delle stagioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter: resurrection conquista un punteggio da record su rotten tomatoes dopo 19 anni

