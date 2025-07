Superman 2025 | il ritorno alle origini del supereroe gentile e altruista

Preparati a riscoprire il vero volto di Superman nel 2025, in un ritorno alle origini che celebra la sua essenza più pura: bontà, altruismo e coraggio. Sotto la bacchetta di James Gunn, questa nuova incarnazione promette di emozionare cinefili e fan di lunga data, ricreando un eroe fedele alla sua natura più autentica. L’appuntamento è per il 9 luglio 2025: il grande schermo si prepara a riaccendere l’incanto di un’icona senza tempo.

Con l'uscita prevista per il 9 luglio 2025, superman torna sul grande schermo in una versione rivisitata, firmata da james gunn, regista noto per aver diretto e scritto film di successo come Guardiani della Galassia e The Suicide Squad.