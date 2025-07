Mnesys più di 800 ricercatori in rete per scoprire i segreti del cervello

Mnesys PI249 riunisce oltre 800 ricercatori in rete, tutti impegnati a svelare i misteri del cervello. Il suo innovativo programma di placement si concentra sullo sviluppo delle soft skill, cruciale per il futuro della ricerca. Con un team così vasto e diversificato, Mnesys sta creando un ecosistema unico per potenziare talenti emergenti e accelerare le scoperte neuroscientifiche. Questo progetto rappresenta un passo decisivo verso nuove frontiere della conoscenza, aprendo strade promettenti per il progresso scientifico.

“Il programma di placement avviato nell’ambito del programma di ricerca Mnesys riveste un’importanza strategica, in quanto è rivolto ai ricercatori e punta a rafforzare le cosiddette soft skill. Mnesys coinvolge una rete di oltre 800 ricercatori appartenenti a 90 enti, tra i soci fondatori del progetto e quelli che si sono aggiunti successivamente attraverso il meccanismo dei bandi a cascata. Si tratta principalmente di giovani con un dottorato di ricerca, dotati di elevate competenze scientifiche, ma che spesso non hanno avuto l’opportunitĂ di sviluppare adeguatamente le competenze trasversali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mnesys - ricercatori - rete - scoprire

Mnesys, Luzzi:In rete 800 ricercatori per scoprire i segreti del cervello; Magliette contraffatte del Calcio Napoli sequestrate tra Lungomare e Via Toledo.

Mnesys, Luzzi:"In rete 800 ricercatori per scoprire i segreti del cervello" - "Il programma di placement avviato nell'ambito del programma di ricerca Mnesys riveste un'importanza strategica, in quanto è rivolto ai ricercatori e punta a rafforzare le cosiddette sof ... Come scrive finanza.repubblica.it

Napoli, Luzzi (Mnesys): “800 ricercatori in rete per scoprire i segreti del cervello” - Napoli, 10 Luglio – “Il programma di placement avviato nell’ambito del programma di ricerca Mnesys riveste un’importanza strategica, in quanto è rivolto ai ricercatori e punta a rafforzare le cosiddet ... Riporta sciscianonotizie.it