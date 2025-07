Conferenza di Roma Meloni | Aumentare pressione su Mosca E spunta una proposta di pace russa

A Roma si apre una giornata decisiva per il destino dell’Ucraina e l’unità dell’Occidente, con Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky al centro dell’attenzione. Tra rafforzamenti diplomatici, sostegno militare e spunti di dialogo, la conferenza traccia la rotta futura in un contesto di tensioni crescenti con Mosca. Mentre si spalancano nuove prospettive di pace, il mondo osserva con attenzione come evolveranno gli equilibri geopolitici.

A Roma va in scena una giornata chiave per il futuro dell'Ucraina e per l’unità dell’Occidente. Alla Ukraine Recovery Conference, Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky rafforzano l’asse tra Italia e Kiev, mentre i leader della “Coalizione dei Volenterosi” rilanciano il sostegno militare e politico alla resistenza ucraina. Dalla difesa aerea alla ricostruzione, passando per le sanzioni a Mosca e il dialogo USA-Russia, ecco tutti i fronti aperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conferenza di Roma, Meloni: "Aumentare pressione su Mosca. E spunta una proposta di pace russa

