Stankovic-Club Brugge dialoghi con l’Inter | movimenti ‘sospetti’ in sede!

L'Inter si prepara a un altro importante trasferimento in uscita, mentre i segnali provenienti dalla sede nerazzurra suggeriscono dialoghi promettenti con il Club Brugge per Aleksandar Stankovic. Il giovane talento, figlio d'arte e fratello di Filip, sembra prossimo a un nuovo capitolo della sua carriera in Belgio. I movimenti sospetti alimentano l'anticipazione: sarà questa la mossa giusta per il futuro del promettente centrocampista?

L'Inter sembra vicina a piazzare un altro colpo in uscita. Dei movimenti nella sede nerazzurra confermano i dialoghi in corso col Club Burgge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. DIALOGO – Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di mercato che vedrebbe Aleksandar Stankovic vicino all'approdo al Club Brugge. Il classe 2005, figlio d'arte e fratello del giovane portiere nerazzurro Filip, è pronto per una nuova esperienza lontano da Milano dopo la stagione in prestito al Lucerna. La società belga è fortemente interessata al centrocampista, che però l'Inter non vuole perdere completamente.

