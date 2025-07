Chi è la manager tedesca che ha investito Gaia Costa a Porto Cervo

La tragica vicenda che ha scosso Porto Cervo coinvolge Vivian Alexandra Spohr, manager tedesca e moglie del CEO di Lufthansa. Dopo l’incidente che ha portato alla morte di Gaia Costa, 24enne travolta mentre attraversava sulle strisce, Spohr è rientrata in Germania, lasciando un segno indelebile nella comunità di Tempio Pausania. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica fatalità ? Continue a leggere per scoprire la verità .

Vivian Alexandra Spohr è la moglie del CEO di Lufthansa: è già rientrata in Germania. È ancora sconvolta l’intera comunità di Tempio Pausania, e non solo, dopo la tragica morte di Gaia Costa, la 24enne travolta da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo. Alla guida del veicolo, un potente Bmw X5, c’era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, top manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, una delle compagnie aeree più importanti d’Europa. Il tragico incidente è avvenuto martedì 8 luglio intorno alle 13:30. Gaia, che lavorava come baby sitter stagionale in Costa Smeralda, si stava recando al lavoro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it