Vlahovic Manchester United | la Juventus al bivio del mercato

Il mercato estivo infiamma le discussioni tra Juventus e Manchester United, con Vlahovic al centro della scena. Il centravanti serbo, con i suoi 43 gol in 104 partite, potrebbe presto cambiare casacca, lasciando i bianconeri in bilico. La questione si fa sempre più calda: la Juventus opta per la risoluzione contrattuale o resta ferma? La risposta potrebbe segnare il destino delle due big europee.

Dusan Vlahovic accende il mercato della Juventus. Il centravanti serbo, con 43 gol in 104 partite, è nel mirino del Manchester United. Secondo indiscrezioni, i Red Devils vedono in lui la soluzione per l’attacco, specialmente se la Juventus opterà per la risoluzione contrattuale. Con un solo anno di contratto rimasto, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Vlahovic, Manchester United: la Juventus al bivio del mercato

