Processo per stupro l’avvocato di Ciro Grillo | Nessuna violenza La vittima non fu creduta nemmeno dai suoi amici | Video

L'udienza nel processo contro Ciro Grillo e i suoi amici si apre con una richiesta di rinvio, sollevando interrogativi sulla tenuta delle accuse. La difesa, rappresentata dall'avvocato Giulia Bongiorno, ha depositato una memoria che potrebbe cambiare le carte in tavola, ma il collegio dei giudici ha deciso di proseguire. Un caso che tiene alta l’attenzione pubblica, tra dubbi sulla credibilità della vittima e sfide legali complesse, dove ogni dettaglio sarà fondamentale per la verità .

L’udienza nel processo contro Ciro Grillo e i suoi amici si è aperta con una richiesta di rinvio: alla luce della memoria depositata ieri dall’avvocato Giulia Bongiorno i legali della difesa hanno chiesto di rinviare le loro relazioni per poterla contestare. Il collegio dei giudici ha deciso di andare avanti e acquisire il documento. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo per stupro, l’avvocato di Ciro Grillo: "Nessuna violenza. La vittima non fu creduta nemmeno dai suoi amici" | Video

Il processo per presunto stupro di una giovane donna ad opera di Ciro Grillo ed amici si è connotato ancora una volta per la vittimizzazione secondaria della vittima, come potrebbe desumersi dalle 1675 domande rivoltele dai legali della difesa degli accusati.

