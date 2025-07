Lucca verso la Festa di San Paolino

Lucca si prepara a celebrare con entusiasmo il suo santo patrono, San Paolino, un momento di grande importanza religiosa e civica per la città. La giornata sarà ricca di eventi che uniscono tradizione e devozione, culminando in una solenne concelebrazione eucaristica che coinvolgerà tutta la comunità. Un’occasione imperdibile per vivere la storia e lo spirito di questa affascinante città, unita nel rispetto e nella festa.

Lucca, 10 luglio 2025 - Sabato 12 luglio la città di Lucca festeggia il suo santo patrono, San Paolino, con una serie di celebrazioni religiose e civili nella basilica a lui intitolata, nel cuore del centro storico. La giornata culminerà alle ore 10.30 con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, oltre ai numerosi fedeli attesi per l’occasione. Come da tradizione, il sindaco di Lucca offrirà il cero votivo in onore del Santo, mentre l’offerta dell’olio per la lampada accesa davanti alle reliquie di San Paolino sarà affidata quest’anno alla sindaca di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca verso la Festa di San Paolino

Lucca, “I giorni di San Paolino”. Cortei e sfida tra i terzieri. Rievocazione dedicata al patrono - Lucca si prepara a vivere un momento unico di tradizione e spettacolo con i “Giorni di San Paolino”. Dall’11 al 14 luglio, la città si anima tra cortei, sfide tra i terzieri e rievocazioni dedicate al suo amato patrono, creando un’atmosfera di festa e storia che coinvolge cittadini e visitatori.

