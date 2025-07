Tra Uefa e Fifa è una battaglia di potere e di soldi La Uefa fattura più del doppio e Infantino sgomita con l’aiuto dei sauditi

Tra UEFA e FIFA si consuma una vera battaglia di potere e soldi, con la Uefa che fattura più del doppio e Infantino che sgomita con l'appoggio dei sauditi. Successo o fiasco? Mentre i media criticano il nuovo mondiale per squadre, è fondamentale andare oltre le polemiche e analizzare le vere implicazioni di questa frenetica guerra tra giganti del calcio.

Tra Uefa e Fifa è una battaglia di potere e di soldi. La Uefa fattura più del doppio, perciò Infantino sgomita Successo o fiasco? Nella mole di giudizi sul nuovo mondiale per squadre, che riempie da un mesetto le pagine dei media, hanno prevalso le stroncature. Tuttavia, concentrarsi sul voto da dare al torneo equivale a guardare il dito e non la luna: e, peraltro, a guardarlo anche male. "Non si pensa alla salute dei calciatori" è il ritornello più gettonato, ben costruito e senz'altro di facile presa, ma propagandistico e perciò fasullo come ogni propaganda degna di questo nome: come se, fino al 13 giugno scorso, ci si pensasse, alla salute dei calciatori, qualunque cosa ciò voglia dire.