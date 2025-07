Rossella | Vi racconto cosa voglio fare da piccola

Rossella Vi invita a scoprire il suo mondo musicale, un percorso che nasce tra le verdi colline di Fiuggi e si evolve in un sound fresco e audace. Con il nuovo singolo ‘Mela a metà ’, sfida gli stereotipi dell’amore, unendo pop surrealista e diario segreto in un mix energico e coinvolgente. La sua passione e creatività promettono di conquistare il cuore di chi ascolta. Preparatevi a un viaggio unico nel suo universo artistico e personale, dove ogni nota racconta una storia.

Da venerdì 27 giugno 2025 è in rotazione radiofonica ‘Mela a metà ’: un brano che sfida gli stereotipi dell’amore con un sound energico, a mezza strada tra pop surrealista e linguaggio da diario segreto Rossella Perticone, in arte Rossella, nasce nel 1996 in Ciociaria, immersa nel verde e nelle acque di Fiuggi. Sin da giovane mostra una passione per la musica, esibendosi in spettacoli teatrali, serate pianobar e piazze cittadine. Durante l’adolescenza comincia a scrivere canzoni, che diventano un bisogno irrinunciabile di comunicare se stessa. Dopo aver intrapreso un percorso universitario a Roma, quest’artista ha deciso di dedicarsi totalmente al mondo musicale e attoriale. 🔗 Leggi su Funweek.it