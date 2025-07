Mazda presenta la nuova CX-5

Mazda rivoluziona il segmento SUV con la nuova CX-5, un perfetto connubio di stile, tecnologia e performance. Con un design raffinato e motore benzina da 2,5 litri ottimizzato, questa vettura è pensata per semplificare la vita dei moderni automobilisti. La nuova interfaccia HMI, con display fino a 15,6 pollici, garantisce connettività e usabilità senza precedenti. Scopri come la Mazda CX-5 può trasformare i tuoi viaggi, portando comfort e innovazione a portata di mano.

ROMA (ITALPRESS) – . Caratterizzata da un design raffinato, tecnologie intuitive e un motore benzina da 2,5 litri ottimizzato, la terza generazione è pensata per rispondere alle esigenze della vita moderna. Connettività e usabilità sono state ulteriormente migliorate grazie alla nuova interfaccia HMI. Il display centrale, disponibile nei formati da 12,9 o 15,6 pollici, offre un'esperienza d'uso intuitiva in stile smartphone, con menu personalizzabili. Per la prima volta su una Mazda, la nuova CX-5 integra i servizi Google, rendendo la guida quotidiana ancora più semplice e connessa.