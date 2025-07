Dodici posti letto in più e spazi riqualificati | all' ospedale Di Venere un nuovo reparto di Ginecologia chirurgica

L'ospedale di Venere si rinnova, offrendo ora dodici nuovi posti letto in più e spazi riqualificati, consolidando il suo ruolo come centro di eccellenza. Il nuovo reparto di Ginecologia chirurgica, dedicato alla cura delle patologie femminili ad alta specializzazione, rappresenta un passo avanti nella tutela della salute delle donne. Un investimento che rafforza l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi di qualità e innovazione. La nostra missione è prendersi cura di ogni donna con competenza e attenzione.

L'ospedale Di Venere ha un nuovo reparto di Ginecologia chirurgica, dedicato alla cura delle patologie femminili ad alta specializzazione. L'Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia del presidio di Carbonara si è arricchita infatti di ulteriori dodici posti letto riservati interamente a.

