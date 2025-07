Conferma docenti di sostegno 2025 26 | obbligo delle 150 preferenze

Se sei un docente di sostegno e ti appresti a confermare il tuo ruolo per l'anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le ultime novità: l'obbligo di indicare 150 preferenze nelle supplenze online. La procedura, articolata in tre fasi, è rivolta a chi ha già prestato servizio nel 2024/25 e punta alla continuità. Scopri come compilare correttamente la domanda e assicurarti un futuro stabile nel mondo dell'istruzione.

La conferma dei docenti di sostegno per il 202526 non avviene in automatico. Serve compilare correttamente l’istanza online con le 150 preferenze per le supplenze. La procedura prevede tre fasi e riguarda chi ha prestato servizio nel 202425 su posto intero fino al 30 giugno o 31 agosto. Chiariti anche i requisiti per la continuità . Conferma docenti di sostegno 202526: obbligo delle 150 preferenze . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

