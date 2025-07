Scoprire il mondo del fumetto | open day gratuito e laboratori alla biblioteca Marilia Bonincontro

Se sei appassionato di storie a fumetti o semplicemente curioso di scoprire un mondo ricco di immaginazione, non perdere l’Open Day gratuito alla Biblioteca “Marilia Bonincontro” sabato 12 luglio alle 17. Un’occasione unica per esplorare il laboratorio base di fumetto, ideale per tutte le età. Vieni a vivere un’esperienza creativa, divertente e stimolante, e lasciati coinvolgere dal meraviglioso universo dei fumetti!

