‘IC Federico Torre’ la giovane Allegra Perrone conquista premi nei concorsi pianistici internazionali

Allegra Perrone, giovane talento del pianoforte, sta già conquistando premi internazionali grazie al suo straordinario talento e determinazione. Nonostante abbia iniziato gli studi solo in prima media, la sua passione e dedizione l’hanno portata a esibirsi con pezzi complessi come la Fantasia in re. La sua storia è un esempio di come la perseveranza possa trasformare un sogno in realtà, aprendo le porte a un brillante futuro nel mondo della musica.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante abbia iniziato lo studio del pianoforte solo in prima media, Allegra Perrone, che ha appena terminato il suo secondo anno di studi presso l'Istituto Comprensivo "Federico Torre" di Benevento, indirizzo musicale, ha già mostrato di poter essere una delle giovani promesse del panorama pianistico giovanile nazionale. Il suo repertorio include brani complessi e di alto spessore espressivo, come la Fantasia in re minore K.397 di Mozart e il Valzer brillante op. 18 di Chopin, affrontati con sorprendente maturità tecnica e musicale. I risultati non si sono fatti attendere, con grandi successi recentissimi: il 24 giugno 2025 Allegra ha conquistato il Primo Premio (punteggio 100100) al Concorso "Asteas" di Montesarchio, ricevendo il plauso unanime della giuria; il 3 luglio, ha partecipato al prestigioso Concorso Pianistico Europeo "Don Enrico Smaldone" di Napoli, riconosciuto e accreditato dalla Alink-Argerich Foundation, dove si è classificata terza, con l'eccellente punteggio di 88100 in una categoria particolarmente competitiva.

