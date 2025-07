oblivion remastered migliora con un aggiornamento esclusivo per una piattaforma

L’atteso aggiornamento di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered porta un tocco di novità esclusivo, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco. Attualmente disponibile solo su una piattaforma, questo update 1.2 promette miglioramenti grafici, gameplay più fluido e funzioni avanzate. I fan sono ansiosi di scoprire le innovazioni future e quando potranno godere di questa versione rivisitata ovunque. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità su questa remaster che ridefinisce il classico RPG di Bethesda.

aggiornamenti su the elder scrolls iv: oblivion remastered. Il titolo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sta ricevendo un nuovo aggiornamento, che porta miglioramenti significativi ma al momento è disponibile esclusivamente su una piattaforma. Questo articolo fornisce dettagli sulle ultime novità e sui piani futuri relativi a questa versione rimasterizzata del classico gioco di ruolo open-world. uscita e disponibilità dell’update 1.2 beta. accesso alla versione beta su steam. Secondo un post ufficiale dell’ account X di Bethesda Game Studios, l’ aggiornamento 1.2 in fase di test beta è ora accessibile per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sulla piattaforma Steam. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it