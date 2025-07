Facundo Gonzalez Genoa può sbloccare anche un’altra operazione | la Juve incasserà il 20% della vendita! Tutti i dettagli

Facundo Gonzalez, talento argentino in orbita Genoa, potrebbe portare ulteriori benefici alla Juventus grazie a un’operazione strategica. La società bianconera, infatti, incasserà il 20% di una futura vendita, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per le finanze del club. Mentre il mercato si anima, tutti gli occhi sono puntati su questa trattativa e sulle sue implicazioni. Scopriamo insieme come si evolverà questa vicenda e quali altre sorprese riserva il futuro.

e le ultimissime novità. La Juventus sta monitorando attentamente le mosse di mercato relative a Facundo Gonzalez, il difensore che è stato ceduto in prestito al Genoa per questa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Giovanni Albanese, il trasferimento di Gonzalez potrebbe avere implicazioni più ampie per il mercato bianconero, in particolare per la possibile cessione di Koni De Winter, altro difensore del Genoa. De Winter potrebbe infatti essere ceduto dal Grifone, con la Juve che si prepara a incassare una somma per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Facundo Gonzalez Genoa può sbloccare anche un’altra operazione: la Juve incasserà il 20% della vendita! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: gonzalez - genoa - sbloccare - altra

Il Genoa sul sostituto di Gudmundsson; Fiorentina, accelerata per Gudmundsson: si lavora col Genoa per sbloccare la trattativa; Fiorentina, fine del tormentone: arriva Gudmundsson: affare da 25 milioni. Via libera a Nico Gonzalez alla Ju….

Il Genoa si muove in difesa: idea Facundo Gonzalez - I rossoblu hanno avviato i contatti con la Juventus per avere in prestito il difensore uruguaiano classe 2003. Si legge su calciomercato.com

Genoa, si chiude per Carboni. In difesa piace Facundo Gonzales - Prosegue senza sosta il lavoro di preparazione per il gruppo scelto da Vieira, assenti i tre nazionali Otoa, Norton- Lo riporta genova.repubblica.it