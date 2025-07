Prima il baciamano seduttivo fuoriprogramma poi l’occhiolino durante il brindisi Lei è rimasta pietrificata | Macron senza freni con Kate Middleton

Tutto è iniziato con un semplice baciamano fuori programma, ma presto il sipario si è aperto su una serie di momenti sorprendenti. Emmanuel Macron, senza freni, ha catturato l’attenzione con un occhiolino durante il brindisi, lasciando Kate Middleton pietrificata e il protocollo reale in subbuglio. Un episodio che ha dimostrato come un gesto possa trasformarsi in un incidente diplomatico dal sapore quasi cinematografico. La scena rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Tutto ha avuto inizio con un baciamano fuori programma. Il presidente francese Emmanuel Macron, ha trasformato la visita di Stato nel Regno Unito in un inanellarsi di imbarazzi e fuori programma che hanno gettato il protocollo della famiglia reale nel panico. L’8 luglio, a ricevere la coppia presidenziale al RAF Northolt di Londra, c’erano il principe William e la principessa Kate che, per l’occasione, ha omaggiato il paese al di là della Manica con un outfit rosa cipria di Dior. Tutto come da copione, quando un ospite di quel rango entra nel paese per essere accolto in pompa magna dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima il baciamano seduttivo fuoriprogramma, poi l’occhiolino durante il brindisi. Lei è rimasta pietrificata”: Macron senza freni con Kate Middleton

In questa notizia si parla di: baciamano - macron - kate - prima

Kate Middleton accoglie Macron da perfetta regina: il baciamano, il look Dior e gli orecchini di Diana - Kate Middleton, con eleganza regale e un tocco di classe Dior, accoglie Emmanuel Macron come una vera sovrana, mentre gli orecchini di Diana aggiungono un’ulteriore nota di stile e storia.

Kate e William accolgono Macron: le prove generali dei futuri re Vai su Facebook

“Prima il baciamano seduttivo fuoriprogramma, poi l’occhiolino durante il brindisi; Macron conquista la “regina” Kate Middleton con un baciamano inaspettato; Macron ignorato da Brigitte a Windsor. Ma il baciamano a Kate e l’occhio rosso di Re Carlo rubano la scena.

Kate Middleton e quell'occhiolino da parte di Macron che ha fatto il giro del web - Il Presidente francese ha infranto il protocollo durante il banchetto di Stato a Windsor dello scorso 7 luglio, strizzando l'occhio alla principessa del Galles. Secondo vanityfair.it

Macron ignorato da Brigitte a Windsor. Ma il baciamano a Kate e l’occhio rosso di Re Carlo rubano la scena - La premiére dame francese ha evitato la mano del marito, scatenando i tabloid. Da msn.com