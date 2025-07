Ferrero compra Kellogg | ufficiale l’operazione da 3,1 miliardi di dollari

Ferrero conquista il mercato globale con l'acquisizione di WK Kellogg, un'operazione da 31 miliardi di dollari che segna un nuovo capitolo nel panorama alimentare internazionale. L’accordo, approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione americana, rappresenta una svolta strategica per entrambe le aziende. Una volta completata, le azioni di WK Kellogg non saranno più sul mercato aperto, consolidando così il gigante del cioccolato e dei cereali come protagonista assoluto del settore.

Ferrero ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di WK Kellogg per 23 dollari per azione in contanti, equivalenti a un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari. L’operazione, anticipata dal Wall Street Journal, è stata approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione della società americana. L’accordo dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’anno. Una volta completata, le azioni di WK Kellogg non saranno più quotate a Wall Street e l’azienda diventerà una controllata di Ferrero. Cereali Kellogg’s (Imagoeconomica). WK Kellogg rappresenta uno dei nomi più iconici dell’industria alimentare americana. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ferrero compra Kellogg: ufficiale l’operazione da 3,1 miliardi di dollari

In questa notizia si parla di: dollari - ferrero - kellogg - operazione

Ferrero vicina all’acquisizione di Kellogg: possibile operazione da 3 miliardi di dollari - Ferrero si sta avvicinando a un'operazione da 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg, il gigante statunitense dei cereali.

Il gruppo italiano Ferrero comunica ufficialmente di aver acquisito il gigante dei cereali americano WK Kellogg: operazione da 3,1 miliardi di dollari @ultimoranet Vai su X

L'annuncio dell'acquisizione da parte del gruppo italiano presieduto e controllato da Giovanni Ferrero è atteso per il fine settimana. WK Kellogg ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e oltre 500 milioni di dollari di debito Vai su Facebook

Ferrero vicina all’acquisizione di Kellogg: operazione da 3 miliardi di dollari; Ferrero si mangia i cereali della Kellogg: operazione da 3 miliardi; Ferrero pronta a comprare i cereali Kellogg: operazione da 3 miliardi di dollari in Usa.

Ferrero si mangia i cereali della Kellogg: operazione da 3 miliardi - La Ferrero ha concluso un accordo da circa 3 miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione Wk Kellogg Klg. Riporta msn.com

Ferrero compra i cereali Kellogg’s, operazione da 3 miliardi - Ferrero, colosso italiano dei dolci, acquisterà WK Kellogg, produttrice di alcuni dei brand di cereali per la colazione più famosi al mondo e molto presente negli Stati Uniti ... Scrive quifinanza.it