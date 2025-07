Vaiano nella notte scoppia un incendio in un' azienda tessile

hanno prontamente intervenuto, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area. Un episodio che ha messo in allerta la comunità di Vaiano, evidenziando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della pronta risposta alle emergenze. La vicenda resta sotto stretta osservazione per comprendere le cause dell’incendio e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

Vaiano, 10 luglio 2025 - Il forte odore di bruciato si è sentito fino a Prato, in piena notte. Quando, in zona La Briglia, a Vaiano, un’azienda tessile in via Amendola è stata colpita da un incendio, attorno alle 2. La ditta in questione si trova accanto ad alcune abitazioni e a ridosso di un piccolo bosco. Per questo motivo è stato chiesto ai residenti di spostare le auto parcheggiate nei paraggi. Fortunatamente, i vigili del fuoco – precipitatisi sul posto assieme a un'ambulanza della Misericordia di Vaiano – sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero, contenendo il rogo. Per spegnere definitivamente l'incendio sono servite però diverse ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaiano, nella notte scoppia un incendio in un'azienda tessile

In questa notizia si parla di: vaiano - notte - incendio - azienda

Incendio in azienda tessile, la procura apre un'inchiesta - Le fiamme hanno provocato danni ingenti a tutto lo stabilimento della ditta di confezioni Tizzi Luca's Srl. Si legge su rainews.it