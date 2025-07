Prato | ambulatorio medico sequestrato Gestito da una cinese Tescaroli | Anche prodotti farmaceutici non regolari

Scandalo nel cuore di Prato: un ambulatorio medico gestito da una cittadina cinese di 36 anni è stato sequestrato dalle autorità per aver operato illegalmente. Privamente attrezzato con lettino, lampada e il controverso macchinario ''Cellimplanter'', l’attività, risultata irregolare da oltre tre anni, mette in luce gravi rischi per la salute pubblica e la mancanza di controlli adeguati. Un caso che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione nel settore sanitario.

L'attività, gestita da una cittadina di origine cinese di 36 anni, risultata irregolarmente presente sul territorio nazionale da oltre tre anni, operava senza alcuna autorizzazione e senza i requisiti previsti per l'esercizio della professione medica. Le forze dell'ordine, durante una perquisizione, hanno trovato un ambulatorio attrezzato con un lettino, una lampada medica e un macchinario denominato ''Cellimplanter'', impiegato soprattutto in chirurgia plastica e ricostruttiva

