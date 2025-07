Astro Bot sono ora disponibili i 5 nuovi livelli di Luglio 2025 con bot esclusivi da salvare

Astro Bot si rinnova ancora una volta, offrendo ai giocatori cinque nuovi livelli della "Vicious Void Galaxy" disponibili gratuitamente su PlayStation 5. A partire dalle 15:00 del 10 luglio 2025, questo entusiasmante aggiornamento porta il totale a oltre 90 livelli, consolidando la posizione di Sony nel cuore degli appassionati di platform. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Team Asobi nel sorprendere e deliziare i suoi fan con contenuti esclusivi e coinvolgenti.

Astro Bot torna ad arricchirsi di contenuti con l'arrivo dei 5 nuovi livelli della " Vicious Void Galaxy ", disponibili gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PlayStation 5. A partire dalle ore 15:00 italiane di questa giornata del 10 luglio 2025, l'apprezzato platform di Team Asobi si espande ancora, portando il numero complessivo di livelli a oltre 90. Sony continua così a puntare forte su questo titolo, lodato dai fan e destinato a diventare una delle nuove colonne del brand PlayStation. Il PlayStation Blog riporta che i cinque livelli appena aggiunti sono Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc, High Inflation e uno scenario segreto che i giocatori potranno scoprire solo completando le nuove sfide.

