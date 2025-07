Steve Coleman & Five Elements aprono il Valdarno jazz 2025

Il Valdarno Jazz Festival 2025 si prepara a incantare gli appassionati di musica con un cartellone ricco di stelle internazionali, tra cui Steve Coleman e i suoi Five Elements. Dal 15 luglio al 12 agosto, la magia del jazz riempirà le suggestive cornici del Valdarno, regalando emozioni uniche in location d’eccezione. San Giovanni Valdarno avrà l’onore di accogliere uno degli appuntamenti più attesi: il concerto di ...

Arezzo, 10 luglio 2025 – Torna anche per l’estate 2025 il Valdarno Jazz Festival, lo storico appuntamento che da oltre trent’anni porta il grande jazz nei luoghi piĂą suggestivi del Valdarno, tra le province di Firenze e Arezzo. Il festival, in programma dal 15 luglio al 12 agosto, proporrĂ quattro concerti con protagonisti di assoluto rilievo della scena jazz internazionale e nazionale. SarĂ San Giovanni Valdarno ad ospitare il concerto di apertura, martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio, con una serata d’eccezione: sul palco Steve Coleman and Five Elements, una delle formazioni piĂą influenti del jazz contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Steve Coleman & Five Elements aprono il Valdarno jazz 2025

