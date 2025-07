dollaro debole cina in agguato la mossa della pboc

Il dollaro debole rispetto alla Cina nasconde una strategia più complessa di quanto sembri. Oltre alle tensioni commerciali e alle innovazioni tecnologiche, la valuta statunitense sta lentamente cedendo terreno, segno di un nuovo equilibrio di potere globale. Con la PBOC pronta a muoversi, il panorama finanziario internazionale si prepara a un nuovo capitolo. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa mossa sul mercato globale?

L’occhio della Cina. Gli Stati Uniti hanno più di un motivo per guardarsi le spalle dal Dragone. Non c’è solo la battaglia dei dazi, l’avanzata delle stablecoin e il rullo compressore dell’auto elettrica. C’è anche la moneta. Da quando Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, il verdone ha cominciato a perdere, lentamente, terreno. Due conti, per capire. Dall’inizio dell’anno il biglietto verde ha perso il 13,5% nel cambio con l’euro. Ciò significa, in termini reali, che per un europeo comprare prodotti americani costa di meno ma, nella stessa misura in senso opposto, i beni europei sono più costosi per i consumatori statunitensi. 🔗 Leggi su Formiche.net