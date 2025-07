Ascoli Satriano batte sul tempo Foggia | il 2 agosto l' inaugurazione di Piazza Agostinacchio

Ascoli Satriano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, battendo sul tempo Foggia con l'inaugurazione di Piazza Agostinacchio il 2 agosto. La città , orgogliosa delle sue radici e della figura di Paolo Agostinacchio, dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione. In soli due mesi, l’Amministrazione ha trasformato un’idea in realtà , consolidando il legame tra passato e presente. Questa iniziativa segna un traguardo importante per tutta la comunità .

La cittĂ che ha dato i natali a Paolo Agostinacchio batte sul tempo Foggia e intitola una piazza alla sua memoria. L’Amministrazione comunale di Ascoli Satriano lo ha detto e lo ha fatto: in men che non si dica, due mesi appena, ha ottenuto il nulla osta del prefetto Paolo Giovanni Grieco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

