Corrette modalità di gestione delle bombole Gpl | le indicazioni di Sei Toscana

Arezzo, 10 luglio 2025 – Le bombole di GPL, sia piene che vuote, non possono essere gestite come normali rifiuti domestici. La loro gestione, infatti, segue regole precise: devono essere restituite esclusivamente ai rivenditori o ai distributori autorizzati, che sono obbligati per legge a ritirarle. Non è possibile conferirle né nei cassonetti, né nei centri di raccolta. Questa disposizione è prevista dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e gestione dei contenitori a pressione, in particolare dall’articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 1282006. Le bombole, anche se apparentemente vuote, possono contenere residui di gas e rappresentano quindi un potenziale pericolo se gestite in modo improprio. 🔗 Leggi su Lanazione.it