I produttori di mele guardano oltre Melavì l' incontro in Regione

Un incontro che ha acceso nuovi spiragli di speranza per il settore. I produttori di mele della Valtellina, con il supporto delle istituzioni regionali, si sono confrontati su strategie innovative e iniziative concrete per rafforzare la filiera e affrontare le sfide attuali. La collaborazione tra pubblico e privato evidenzia un impegno deciso a tutelare gli agricoltori locali e a promuovere un futuro più sostenibile e competitivo. Un passo importante verso un domani più promettente per i produttori di mele della regione.

Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro tra gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura) e Massimo Sertori (Montagna) e una delegazione di aziende frutticole della Valtellina, che hanno presentato un'iniziativa condivisa a sostegno dei produttori di mele colpiti dalla.

