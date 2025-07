Lupin the IIIrd Anime Factory porta al cinema e in streaming due nuovi anime

L'autunno si preannuncia imperdibile per gli appassionati di anime: Anime Factory porta al cinema e in streaming due imperdibili titoli di Lupin the IIIrd firmati da Takeshi Koike. Tra azione, mistero e avventure senza tempo, preparatevi a vivere nuove emozioni con "Lupin The IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale" e l'attesissimo capitolo della tetralogia OAV, "Lupin the IIIRD - Zenigata e i due Lupin". Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del celebre ladro gentiluomo!

Anime Factory ha annunciato la distribuzione italiana di due anime di Lupin III, entrambi firmati da Takeshi Koike: il film per le sale Lupin The IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale e l'ultimo capitolo della sua tetralogia OAV, Lupin the IIIRD - Zenigata e i due Lupin. Tutto in arrivo in autunno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lupin the IIIrd, Anime Factory porta al cinema e in streaming due nuovi anime

In questa notizia si parla di: anime - lupin - iiird - factory

BREAKING NEWS Dopo 30 anni di attesa, il ladro gentiluomo più famoso e amato di sempre è pronto a colpire di nuovo...sul GRANDE SCHERMO! #LupinTheIIIRD - The Movie: #LaStirpeImmortale arriva AL CINEMA in AUTUNNO! E non sarà solo! Nello Vai su Facebook

Lupin the IIIrd, Anime Factory porta al cinema e in streaming due nuovi anime; Lupin The 3rd The Movie: i nuovi film della serie approdano su Anime Factory grazie a Plaion Pictures; Manganalisi di Lupin III: La Donna Chiamata Fujiko Mine – Anime Factory.

Lupin the IIIrd, Anime Factory porta al cinema e in streaming due nuovi anime - Anime Factory ha annunciato la distribuzione italiana di due anime di Lupin III, entrambi firmati da Takeshi Koike: il film per le sale Lupin The IIIRD - Da comingsoon.it

Lupin III torna al cinema: arrivano 2 nuovi film La stirpe immortale e il prequel Zenigata - Scoprite i prossimi appuntamenti con la saga cinematografica di Lupin III, che si prepara al ritorno sul grande schermo. cinema.everyeye.it scrive