Uffici della questura Fsp | In alcuni caldo infernale Sap | Impianti datati

La Federazione Sindacale di Polizia (Fsp) denuncia un quadro allarmante negli uffici della Questura di Venezia, dove caldo torrido e impianti datati rendono impossibile lavorare in condizioni decenti. Una situazione insostenibile che mette a dura prova il personale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È ora di intervenire per garantire ambienti di lavoro dignitosi e sicuri per tutti.

«Proviamo enorme imbarazzo a scriverlo ma in alcuni uffici della polizia di Stato, dislocati nella provincia di Venezia, non solo vi è carenza di personale, ma si presentano come luoghi infernali, con temperature fuori controllo». La Federazione sindacale di polizia (Fsp) denuncia la situazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

