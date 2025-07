Verso un ecosistema per il biotech Quale impatto sull’Italia

Verso un ecosistema biotech in Italia, il settore si configura come chiave per rafforzare competitività e innovazione nazionale. Coniugando ricerca avanzata, produzione e salute pubblica, questa filiera può ridefinire le traiettorie di sviluppo del Paese, stimolando nuove opportunità industriali e occupazionali. In un contesto di crescente incertezza, investire in biotech rappresenta una scelta strategica per garantire sostenibilità e leadership globale; ora più che mai, l’Italia deve abbracciare questa sfida.

In un lessico politico e industriale sempre più improntato a termini come competitività e innovazione, il settore biotech si ritaglia un ruolo centrale nel ripensamento delle traiettorie di sviluppo del Paese. L’industria farmaceutica e biomedicale – snodo cruciale tra ricerca, manifattura e salute pubblica – si conferma una delle filiere più dinamiche e ad alta intensità di conoscenza. Eppure, in un contesto segnato da crescente incertezza geopolitica, tensioni commerciali e transizioni complesse, il sistema italiano si trova ad affrontare ostacoli strutturali che rischiano di rallentare l’accesso all’innovazione e di disincentivare nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Verso un ecosistema per il biotech. Quale impatto sull’Italia

