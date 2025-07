Wimbledon la finale sarà visibile in chiaro | ecco dove

Se sei un appassionato di tennis, non puoi perderti la grande finale maschile di Wimbledon! La partita che deciderà il campione sarà trasmessa in chiaro su Tv8, offrendo a tutti la possibilità di vivere l’emozione di questo storico evento. Prima del fischio d’inizio, alle 16, appuntamento con lo speciale «Sky Tennis Show», per prepararsi al meglio. Prima della finale, però, riflettori...

La finale maschile di Wimbledon sarà accessibile anche al pubblico non abbonato a Sky grazie alla diretta in chiaro su Tv8, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su Now. L’incontro conclusivo per l’assegnazione del trofeo si disputerà domenica 13 luglio alle ore 17, preceduto dallo speciale «Sky Tennis Show» in onda dalle 16 con Eleonora Cottarelli e il team di Sky Sport. Prima della finale, però, riflettori puntati sulle semifinali in programma venerdì 11 luglio: Carlos Alcaraz affronterà Taylor Fritz dalle 14.30, mentre a seguire sarà il turno di Jannik Sinner contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, la finale sarà visibile in chiaro: ecco dove

