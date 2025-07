L' iniziativa del Parco Natura Viva | raccogliere 10 chili di vecchi smartphone per salvare gli scimpanzè

Un modo semplice per fare la differenza? Il Parco Natura Viva ha lanciato un’originale iniziativa: raccogliere 10 chili di vecchi smartphone per salvare gli scimpanzé in natura. Riciclare questi dispositivi, ricchi di terre rare, contribuisce alla tutela delle popolazioni di scimpanzé, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, che ospita l’80% delle riserve di coltan. Un gesto quotidiano che può fare la differenza per il nostro pianeta e le sue meraviglie.

