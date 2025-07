Isola d' Elba | Dramma a Marciana uomo di 84 anni trovato morto in mare

Tragedia sull'Isola d'Elba: un uomo di 84 anni residente nell'isola è stato trovato senza vita in mare, al Cotoncello di Sant'Andrea. La scoperta, avvenuta poco dopo mezzogiorno, ha sconvolto la comunità locale. Un dramma che ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile e richiede sempre massima prudenza. La vicenda invita a riflettere sulla sicurezza in spiaggia e sull'importanza di rispettare le regole per prevenire simili tragedie.

Dramma all'isola d'Elba nella giornata di oggi giovedì 10 luglio. Un uomo di 84 anni, infatti, residente sull'isola, è morto annegato. Il suo corpo è stato recuperato poco dopo le 12 da un gommone privato presso la spiaggia del Cotoncello, in località Sant'Andrea, nel territorio comunale di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

