Salvini vola a Pechino con una squadra di soli uomini | Byd lo accoglie con una delegazione tutta al femminile – Il video

A separare Matteo Salvini e Byd non sono solo i circa 8mila chilometri che intercorrono tra Roma e Pechino e nemmeno la visione divergente sul futuro dell’automotive. La distanza tra il ministro italiano dei Trasporti e il colosso industriale cinese riguarda, a quanto pare, anche la parità di genere. O almeno questa è l’impressione che si ricava guardando alle foto e ai video del loro incontro. Mercoledì 9 luglio, Salvini è volato a Pechino per incontrare i vertici del gruppo automobilistico Byd e il colpo d’occhio è piuttosto impressionante. Da una parte c’è il vicepremier con la sua delegazione: sei uomini, tutti rigorosamente in giacca e cravatta. 🔗 Leggi su Open.online