MotoGP Marc Marquez | Aspettative alte l’aspetto più importante è fare punti

L'attesa per Marc Marquez al Sachsenring è alle stelle: il campione spagnolo, leader della classifica mondiale e protagonista assoluto della stagione, punta a consolidare il suo vantaggio e fare punti preziosi. Con un passato ricco di successi su questo circuito, Marquez si presenta determinato a dominare ancora una volta. La conferenza stampa lampo del tedesco tracciato ha già acceso gli entusiasmi, lasciando presagire un’altra grande sfida nel Mondiale MotoGP 2025.

Conferenza stampa lampo al Sachsenring (Germania), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito tedesco i favori del pronostico sono tutti per Marc Marquez, leader della classifica iridata in sella alla Ducati GP25 ufficiale e sempre più dominante nella stagione. Dopo aver trionfato due settimane fa ad Assen (Paesi Bassi), Marc arriva all’appuntamento teutonico forte dello storico su questo tracciato. Sono state ben 11 le vittorie dell’iberico sul layout in questione: un’affermazione in 125cc; due vittorie in Moto2 e ben otto (consecutive) in top-class dal 2013 al 2021. Non è un caso che la pista in Germania da Sachsenring sia stata ribattezzata dagli addetti ai lavori come “Marquezring”. 🔗 Leggi su Oasport.it