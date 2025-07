Piattaforma sulla Finanza sostenibile | Bruxelles a caccia di esperti

Bruxelles alla ricerca di menti brillanti nel settore della finanza sostenibile: la Commissione europea ha aperto le candidature per la terza Piattaforma sulla finanza sostenibile. Un organo consultivo strategico che unisce esperti pubblici e privati per plasmare il futuro finanziario dell’UE, offrendo consigli fondamentali sulla tassonomia e sulle normative green. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera influenzare le politiche di sostenibilità europea e contribuire a un domani più verde.

La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare candidature  per la terza Piattaforma sulla finanza sostenibile. La Piattaforma è un organo consultivo composto da esperti del settore pubblico e privato. Il suo ruolo è quello di consigliare la Commissione su temi rilevanti relativi alla tassonomia dell’UE e al quadro normativo dell’UE sulla finanza sostenibile in generale. Nell’ambito del pacchetto Omnibus del febbraio 2025, la Commissione ha annunciato una revisione degli attuali criteri tecnici di vaglio degli atti delegati sulla tassonomia climatica e ambientale per migliorarne l’usabilità e la coerenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

