Los Angeles crolla un tunnel | 31 operai tratti in salvo

Siamo stati fortunati, nessuno si è fatto male, ma questa drammatica scena di crollo a Los Angeles ci ricorda quanto sia cruciale mettere in sicurezza i cantieri. Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di mettere in salvo 31 operai intrappolati sotto le macerie del tunnel in costruzione per le acque reflue, dimostrando ancora una volta il valore della prontezza dei soccorritori. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve rimanere una priorità assoluta.

Trentuno operai sono stati tratti in salvo dal crollo di un tunnel in costruzione per la gestione delle acque reflue a Los Angeles. Più di 100 soccorritori sono stati mobilitati per aiutare gli operai rimasti intrappolati a causa di un cedimento strutturale. Nessuno comunque è rimasto ferito anche se gli operai intrappolati sono stati tutti sottoposti a controlli medici. "Siamo stati fortunati.

Los Angeles, crolla tunnel in costruzione: operai intrappolati - Una tragedia si è abbattuta su Los Angeles, dove una sezione di un vasto tunnel industriale in costruzione è crollata, lasciando potenzialmente intrappolati 15 operai.

