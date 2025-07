Terribile investimento sulle strisce pedonali | donna muore nonostante l' immediato soccorso

Un tragico incidente sulle strisce pedonali scuote la comunità di Faenza: nonostante l'immediato soccorso, una donna ha perso la vita questa mattina alle 8. La Polizia Locale si è prontamente mobilitata per ricostruire la dinamica di questa tragedia che solleva ancora una volta il problema della sicurezza stradale. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza di prevenire e sensibilizzare.

Un'altra sciagura stradale. Questa mattina, alle 8, una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina è intervenuta in via Tomaso dal Pozzo a Faenza, all'altezza del civico 20 e poco dopo l'intersezione con via Cantagalli, per rilevare un incidente.