Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio | Chiedo 10 milioni di euro di risarcimento oggi non vivo dignitosamente

Ilona Staller, nota come Cicciolina, si oppone con forza ai tagli ai vitalizi decisi nel 2018, chiedendo un risarcimento di 10 milioni di euro. Tra i circa 1.400 ex deputati che hanno presentato ricorso, la sua richiesta mette in evidenza le difficoltà di chi, con soli 1.000 euro al mese, fatica a mantenere una vita dignitosa. Una battaglia che solleva importanti questioni di giustizia e diritti. Continua a leggere.

