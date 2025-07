Focus su Stati generali in Calabria | De Gaio incontra la ministra Roccella a Palazzo Chigi

Le sfide e le opportunità delle pari opportunità in Calabria sono al centro del focus con gli Stati Generali, un appuntamento cruciale per promuovere un cambiamento concreto. Anna De Gaio, presidente Crpo e coordinatrice della Conferenza nazionale delle presidenti delle Commissioni pari opportunità, ha incontrato la ministra Roccella a Palazzo Chigi, segnando un passo importante verso un impegno condiviso per una società più equa e inclusiva.

La presidente Crpo Anna De Gaio, nella veste di coordinatrice della Conferenza nazionale delle presidenti delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome, unitamente alla vicecoordinatrice dell’organismo, Maria Rosa Porta, sono state ricevute a Palazzo Chigi a Roma, nella sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

