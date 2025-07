Caso Almasri Nordio in Senato | Unica novità è la fuga di notizie ho detto la verità il resto sono… nuts – Video

Alma, Nordio al Senato si confronta con il caso Almasri: tra verità e ultime novità, emerge una fuga di notizie che scuote l'intera scena politica. Il ministro della Giustizia ha dichiarato: "Ho detto la verità", mentre i video e le indiscrezioni alimentano il dibattito. Una vicenda intricata che potrebbe segnare un punto di svolta, con implicazioni che vanno ben oltre il semplice caso giudiziario. La verità, ora più che mai, deve emergere.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, arriva al Senato poco prima delle 15 per rispondere al question time. Presente la capo di gabinetto Bartolozzi che, secondo le indiscrezioni di stampa pubblicate in questi giorni, si sarebbe preoccupata di gestire in segreto i passaggi che hanno portato alla scarcerazione del militare libico Najid Osama Almasri, nonostante il mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. «Siamo in dirittura di arrivo per una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni. Quello che ho detto in Parlamento» sul caso Almasri «è la verità e gli atti lo dimostrano», dice Nordio arrivando al Senato. 🔗 Leggi su Open.online