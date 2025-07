Incendio a Castiglione della Pescaia dentro la pineta di Roccamare campeggio evacuato

Paura e tensione a Castiglione della Pescaia, dove un incendio scoppiato nella pineta di Roccamare ha costretto all’evacuazione del campeggio. Una densa nube nera si levava nel cielo, alimentando il timore che le fiamme potessero diffondersi nella vegetazione circostante. Immediato l’intervento delle autorità: due elicotteri e squadre di volontari sono già in azione per contenere il fuoco e garantire la sicurezza dei presenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Castiglione della Pescaia, 10 luglio 2025 – Paura nella storica pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia: l'incendio in un campeggio ha provocato una alta nube nera visibile da lontano. Il rogo pare abbia interessato delle strutture del campeggio, con il timore che le fiamme si potessero spostare anche alla vegetazione. E' stato disposto l'invio immediato di due elicotteri e di squadre di volontariato Antincendi boschivi. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e numerose autobotti a causa del rischio che possano essere interessati dal fuoco manufatti civili. Il rogo è scoppiato intorno alle 16.

