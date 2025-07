Supplenze docenti ecco le NOVITA’ del 2025 26 nella domanda per le max 150 preferenze | riconferma accettazione ruolo sostegno entro 5 giorni nuove classi di concorso

Se sei un docente in attesa di supplenze, le novità per l'anno scolastico 2025/26 potrebbero rivoluzionare la tua strategia di candidatura. Con un limite di 150 preferenze e nuove possibilità di riconferma e ruolo di sostegno, il mondo delle supplenze si aggiorna per offrire maggiori opportunità. Scopri tutte le novità e come prepararti al meglio per candidarti tra il 17 e il 30 luglio: il futuro della tua carriera è in fase di definizione.

Gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS potranno presentare domanda per esprimere le max 150 preferenze ai fini dell'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 tra il 17 e il 30 luglio ore 14.00. L'articolo Supplenze docenti, ecco le NOVITA’ del 202526 nella domanda per le max 150 preferenze: riconferma, accettazione ruolo sostegno entro 5 giorni, nuove classi di concorso . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - domanda - preferenze - docenti

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione [AVVISO e MODELLO] - Il Comune di Firenze invita coloro che desiderano presentare domanda di messa a disposizione per supplenze inferiori a 30 giorni nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025.

Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio Vai su X

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura prevista il 17 luglio [Schede]; Supplenze docenti 2025/26: domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio. Mini call veloce 14-19 agosto. CIRCOLARE; Supplenze docenti 25/26: domande 150 preferenze, prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio. Mini call veloce 14 agosto. Circolare.

Supplenze docenti, domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio. Ecco le FAQ e l’ELENCO delle scuole per comune e distretto - 00) i docenti inseriti nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS possono ... Lo riporta orizzontescuola.it

Supplenze 2025/26, scelta delle 150 sedi: ecco l’elenco delle scuole per comune e distretto - Dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali final ... Come scrive tecnicadellascuola.it