I palestinesi dei campi profughi in piazza a Tulkarem in Cisgiordania per protestare contro le recenti demolizioni delle abitazioni da parte dell' esercito

In un gesto di coraggio e determinazione, oltre un centinaio di palestinesi dei campi profughi di Tulkarem si sono radunati in piazza, protestando contro le demolizioni delle loro case da parte dell’esercito israeliano. Questa manifestazione testimonia il forte desiderio di resistenza e di giustizia di un popolo costretto a lottare per i propri diritti fondamentali. Una voce che non si spegne, anche di fronte alle avversità più dure.

Oltre un centinaio di palestinesi sfollati dai campi profughi a causa di un'operazione militare israeliana in corso nella Cisgiordania occupata si sono riuniti nella città di Tulkarem per protestare contro le recenti demolizioni delle abitazioni da parte dell'esercito. I due campi profughi adiacenti alla città settentrionale hanno visto decine di edifici residenziali demoliti dall'esercito israeliano negli ultimi mesi, e altri sono previsti per la distruzione nelle prossime settimane.

