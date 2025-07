Claudio Lotito dimesso dal Gemelli | Grazie al personale sanitario esperienza che rafforza la fiducia

Claudio Lotito, dopo aver affrontato un momento di salute al Policlinico Gemelli di Roma, è stato dimesso con gratitudine verso il personale sanitario. La sua esperienza rafforza la fiducia nel sistema medico e sottolinea l'importanza di un’assistenza professionale e umana. Lotito ha rivolto un sincero ringraziamento a medici e infermieri, testimoniando quanto sia fondamentale un team dedicato per il benessere dei pazienti. La sua testimonianza invita a riconoscere il valore della cura e della solidarietà nel nostro sistema sanitario.

Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove si era recato martedì per una serie di accertamenti medici. Lo ha annunciato lo stesso senatore e presidente della Lazio con una nota ufficiale. “ Desidero ringraziare il personale medico e sanitario del Policlinico Gemelli per la professionalità, la dedizione e l’attenzione con cui sono stato seguito”, ha dichiarato Lotito. Il senatore di Forza Italia ha poi rivolto un pensiero di gratitudine a tutti coloro che gli hanno manifestato affetto in queste ore. “ L’esperienza vissuta ha rafforzato la mia convinzione sull’eccellenza del nostro sistema sanitario, fondato su competenza, umanità e spirito di servizio”, ha concluso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it