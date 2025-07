Rende incontro con la stampa | il sindaco Sandro Principe convoca la conferenza il 12 luglio

Il Sindaco Sandro Principe e la Giunta comunale di Rende si preparano a fare il punto sulla città, illustrando progetti, traguardi e future iniziative. Sabato 12 luglio alle 11:00, nella Sala Giunta del Municipio, sarà un momento di confronto aperto con i media locali e i cittadini. La cittadinanza è invitata a seguire questa importante occasione di trasparenza e dialogo, perché insieme possiamo costruire un Rende sempre più vivibile e dinamico.

Il Sindaco di Rende, on. avv. Sandro Principe, e la Giunta comunale incontreranno la stampa sabato 12 luglio 2025 alle ore 11:00. L’appuntamento si terrà nella Sala Giunta del Municipio, in piazza San Carlo Borromeo. L’incontro rappresenta un’occasione per fare il punto sulle attività dell’amministrazione, aggiornare l’opinione pubblica su progetti in corso e futuri, e favorire il dialogo con i media locali. La cittadinanza è invitata a seguire gli aggiornamenti che seguiranno all’esito della conferenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it